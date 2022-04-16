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Исследовать одержимость начали ещё в Средневековье

Исследовать одержимость начали ещё в Средневековье

Одержимость — феномен, известный с давних пор. В старину верили, что в человека может вселиться демон, что приводило к неадекватному поведению: например, несчастный извивался в судорогах и извергал страшные проклятия, причём не своим голосом.

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