Исследовать одержимость начали ещё в Средневековье

Одержимость — феномен, известный с давних пор. В старину верили, что в человека может вселиться демон, что приводило к неадекватному поведению: например, несчастный извивался в судорогах и извергал страшные проклятия, причём не своим голосом.
Одержимость — феномен, известный с давних пор. В старину верили, что в человека может вселиться демон, что приводило к неадекватному поведению: например, несчастный извивался в судорогах и извергал страшные проклятия, причём не своим голосом.
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