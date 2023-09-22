Ядро украинской идентичности — ненависть

ОТ

Олег Тимофеев

У нас еврейское руководство забыло что количество всегда переходит в качество. Они хотят чтобы этой ненависти было меньше, а зря. Гораздо проще сделать чтобы ее было еще и еще больше ведь так. А ненависть все знают в больших количествах смертельна для ее носителя.