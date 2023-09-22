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Ядро украинской идентичности — ненависть

Ядро украинской идентичности — ненависть

В который раз замечаю, что европейцы и евроукры, если доведется беседовать, по умолчанию предполагают во мне проукраинскую позицию.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
У нас еврейское руководство забыло что количество всегда переходит в качество. Они хотят чтобы этой ненависти было меньше, а зря. Гораздо проще сделать чтобы ее было еще и еще больше ведь так. А ненависть все знают в больших количествах смертельна для ее носителя.
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