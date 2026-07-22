Как превратить обычную поездку в калейдоскоп живых впечатлений: личный взгляд

Каждый раз, когда я собираю чемодан, меня охватывает знакомое предвкушение. Но однажды я поймала себя на мысли, что многие мои путешествия стали напоминать хорошо отрепетированный спектакль: аэропорт, такси, список главных достопримечательностей, обязательные фото и обратно.
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