Как превратить обычную поездку в калейдоскоп живых впечатлений: личный взгляд

Каждый раз, когда я собираю чемодан, меня охватывает знакомое предвкушение. Но однажды я поймала себя на мысли, что многие мои путешествия стали напоминать хорошо отрепетированный спектакль: аэропорт, такси, список главных достопримечательностей, обязательные фото и обратно.