Украинский БТР уступил дорогу российскому и притворился «мертвым»: чего только не бывает во время жарких баталий Ольга БезродняяВ последние месяцы мировая общественность всё чаще обращает внимание на новости с фронтов.
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