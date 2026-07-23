Доигрался: почему именно сейчас президент Польши отбирает у Зеленского орден Белого орла

Президент Польши Кароль Навроцкий © AP Photo/ Kirsty Wigglesworth Андрей Низамутдинов — о разладе Киева и Варшавы Между Варшавой и Киевом пробежала черная кошка: президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского высшей польской государственной награды — ордена Белого орла.
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