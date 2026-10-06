«Им будет кирдык»: капитан 1-го ранга Дандыкин об ударах по мостам через Днепр

В Киеве паника. Удары по мостам привели к серьезнейшему транспортному коллапсу: образовались масштабные пробки.
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