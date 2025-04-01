В США найдены тела руководителя Bloomberg и его семьи

Тела руководителя Bloomberg 54-летнего Ричарда Самареля, его супруги Лины Марии Самарель (45 лет) и их дочери Саманты обнаружены в их доме в городе Грир (штат Южная Каролина), сообщает 1 апреля New York Post.
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