Миронов обвинил Центробанк в девальвации рубля

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Юрий Попов

Центрабанк законным путём украла у меня пол дома. Лежал у меня на банковской счёте 3 млн рублей 1.5 года назад за эти суммы я мог покупать 1 частный дом своём регионе а сейчас могу купить пол дома. На квартири цены поднялись и на частных домах тоже. Цены подняли по причине строй материалы подражали, строй материалы подражали потому что рубль обесценился