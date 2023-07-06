Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что обвал рубля — закономерный результат политики Центробанка, сообщает пресс-служба партии.
Миронов обвинил Центробанк в девальвации рубля
Комментарии
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ОО
Олег Орехов
Сколько можно говорить об этом.????Меняйте закон о банковской деятельности .Государственный банк.Казна .подчинен правительству.центробанк упразднить
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17 час.
ОХ
Олег Херсонский
Набиулиной -место на нарах, как и Силуанову и другим "дерьмократам"!
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17 час.
ЮП
Юрий Попов
Центрабанк законным путём украла у меня пол дома. Лежал у меня на банковской счёте 3 млн рублей 1.5 года назад за эти суммы я мог покупать 1 частный дом своём регионе а сейчас могу купить пол дома. На квартири цены поднялись и на частных домах тоже. Цены подняли по причине строй материалы подражали, строй материалы подражали потому что рубль обесценился
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14 час.
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