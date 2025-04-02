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Царьград

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Старт "Золотой маски" в Москве: "Божественная комедия" и "Халхин Гол"

Старт "Золотой маски" в Москве: "Божественная комедия" и "Халхин Гол"

В Москве открылся XXXI сезон театрального фестиваля "Золотая маска". Первые представления — "Божественная комедия" в "Мастерской Петра Фоменко" и "Халхин Гол" от Бурятского театра — привлекли внимание зрителей и жюри, предоставив уникальные постановки.

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