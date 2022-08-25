Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    Кто такой С. Марков? Мыслитель? Стратег? Прорицатель? Или так себе "большое" никто?Марков предложил ...
  • Татьяна Антонова
    Это Китай продемонстрировал агрессию? во дела...Fox News: америка...
  • Леонид Ла Рошель
    Это будет получше концерта! Пять раз "на бис" перевешивать будут.Кубанские казаки ...

Музей Победы присоединился к акции «Ночь кино»

Музей Победы присоединился к акции «Ночь кино»

27 августа в Музее Победы пройдет всероссийская акция «Ночь кино». В рамках программы в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы будут показаны художественные, анимационные и документальные фильмы, а также пройдут встречи с блогерами и режиссерами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх