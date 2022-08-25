Музей Победы присоединился к акции «Ночь кино»

27 августа в Музее Победы пройдет всероссийская акция «Ночь кино». В рамках программы в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы будут показаны художественные, анимационные и документальные фильмы, а также пройдут встречи с блогерами и режиссерами.