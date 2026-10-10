Раньше — подразделение Huawei, а теперь — лидер рынка. Honor возглавила рынок Android-смартфонов в Китае

После выхода флагманской серии Magic 9 компания уже 40 недель подряд удерживается в тройке крупнейших игроков китайского рынка смартфонов по еженедельным показателям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым