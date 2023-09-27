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Русская весна

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  • Вячеслав Карюкалов
    Понятно.Украинцы «подожгл...
  • Борис Цыперсон
    А это зачем опубликовано? Для информации всу?Россияне на лиман...
  • Надежда Никитина
    Этот дерибабка просто падаль. Не понимает он. Еще милосердием прикрывается.... жаль ему погибших Гадина просто жить и...Дерипаска призвал...

Бои на харьковском направлении: наши бойцы взяли опорник врага (ВИДЕО 18+)

Бои на харьковском направлении: наши бойцы взяли опорник врага (ВИДЕО 18+)

В ходе продолжающихся боёв на харьковском направлении наши бойцы взяли очередной опорный пункт ВСУ. На занятой вражеской позиции были обнаружены трупы украинских боевиков, которые пролежали здесь не один день.

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