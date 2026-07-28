Известный уральский учёный умер после нападения из-за замечания детям на квадроциклах. По данным СМИ, 68-летний доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин сделал замечание подросткам, катавшимся на квадроциклах, и связался с их родителями.
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