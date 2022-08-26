В Алтайском крае школьники побывали на экскурсии в выставочном центре Архиерейского подворья

Познавательное мероприятие в рамках акции «Каникулы с общественным советом» для юных жителей города Бийска организовал член Общественного совета при МУ МВД России «Бийское» иерей Дмитрий Камбалин.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Руководители высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ выступили за расширение научного сотрудничества в формате Содружества
- В Белоруссии команды конкурса Армейских международных игр «Стальная магистраль» обменялись подарками
Свежие комментарии