Росстат сообщил о зарплатах выше 200 тыс. руб. в мае 2026 года

В мае 2026 года в шести отраслях России средняя зарплата составила более 200 тысяч рублей. Рыболовство и рыбоводство, добыча нефти и газа, трубопроводный, воздушный и космический транспорт, табачные изделия, а также финансы и страхование вошли в число лидеров.