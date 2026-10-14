Переговоры по Украине, сокращение помощи Киеву, возвращение замороженных активов: о чем говорил Песков

Президент США Дональд Трамп и американские переговорщики предпринимают усилия для урегулирования конфликта на Украине, однако европейские страны могут попытаться помешать достижению договоренностей.
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