Obesity: миндаль поможет похудеть и снизить холестерин

Употребление миндаля позитивно влияет на состояние организма. Он способствует снижению веса и уровня холестерина в крови, сообщили ученые из Университета Южной Австралии в статье для научного журнала Obesity.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии