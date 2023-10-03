Картинки и поздравления с Днем космических войск России Марина ОнегинаВ середине прошлого столетия наступила эпоха внушительного прогресса в развитии технологий, открыв новые перспективы и горизонты для человечества.
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