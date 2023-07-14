Елена Маркосян: Зеленский о контрнаступлении и будущих переговорах: кто обязан, а кому все равно

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического эксперта Елены Маркосян: Тут в телеге пишут, что на ставке Зеленский выступил против планов Залужного остановить приазовскую операцию и спросил его, что он планирует делать если Запад остановит поддержку Украины в следующем году? Ну и поделился итогами натовского саммита, что им там дали время до ноября, чтобы ВСУ продемонстрировали результат в контрнаступлении или Украина обязана будет начать мирные переговоры с Кремлем.