GOLOS.EU

72 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Кива для нас и Буданова похоронил, и Залужного, теперь вот Зелень поганую, а с какой целью, он нас этими своими "мрия...Илья Кива: В Укра...
  • Серж Южанин
    .Татьяна Монтян: Э...
  • Серж Южанин
    .Татьяна Монтян: Э...

Елена Маркосян: Зеленский о контрнаступлении и будущих переговорах: кто обязан, а кому все равно

Елена Маркосян: Зеленский о контрнаступлении и будущих переговорах: кто обязан, а кому все равно

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического эксперта Елены Маркосян: Тут в телеге пишут, что на ставке Зеленский выступил против планов Залужного остановить приазовскую операцию и спросил его, что он планирует делать если Запад остановит поддержку Украины в следующем году? Ну и поделился итогами натовского саммита, что им там дали время до ноября, чтобы ВСУ продемонстрировали результат в контрнаступлении или Украина обязана будет начать мирные переговоры с Кремлем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх