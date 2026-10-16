Житель Нижнего Новгорода Павел Васильев возвращался из Индии после лечения. В чемодане у него были вещи, сувениры и 15 флаконов аюрведических препаратов, которые, по словам нижегородца, ему рекомендовал врач индийской клиники.
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