«Мы их освободили, и они нам этого не простят»

«Освобождение Освенцима отмечается с участием стран, которые организовали Холокост в Освенциме, таких как Германия и ее союзники, или стран, которые предоставляли охранников, как Польша или Хорватия, но без представителей России - страны, победившей Третий рейх и освободившей Освенцим.