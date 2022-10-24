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В Ростове-на-Дону из окна "сталинки" на седьмом этаже выпал мужчина

В Ростове-на-Дону из окна "сталинки" на седьмом этаже выпал мужчина

Происшествие случилось на углу улицы Большая Садовая и проспекта Будённовского.Смертельное происшествие произошло в воскресенье, 23 октября, на пересечении улицы Большая Садовая и проспекта Будённовского в районе дома № 43, написало издание don.

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