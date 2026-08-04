Nature Human Behaviour: найдена связь между ранним доступом к соцсетям и учебой

Раннее использование соцсетей связано с более низкими оценками в школе спустя годы. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Милано-Бикокка, опубликованном в журнале Nature Human Behaviour.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии