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Nature Human Behaviour: найдена связь между ранним доступом к соцсетям и учебой

Nature Human Behaviour: найдена связь между ранним доступом к соцсетям и учебой

Раннее использование соцсетей связано с более низкими оценками в школе спустя годы. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Милано-Бикокка, опубликованном в журнале Nature Human Behaviour.

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