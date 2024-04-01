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Белогорский чиновник получил 11 лет колонии за взятку и мошенничество

Белогорский чиновник получил 11 лет колонии за взятку и мошенничество

Известия/Алексей Майшев В Белогорске Амурской области суд признал бывшего главного специалиста отдела ЖКХ и благоустройства городской администрации в получении взятки и в двух эпизодах мошенничества в крупном размере.

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