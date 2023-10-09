Мама полицейского помогла задержать курьера телефонных мошенников в Ангарске

В Ангарске удалось задержать курьера мошенников. Мать сотрудника полиции, получив звонок от аферистов, сумела не только не попасться ни их уловку, но и помочь правоохранительным органам раскрыть сеть мошенников.
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