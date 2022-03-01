Марез забил 19 голов за «Ман Сити» в этом сезоне. Это его рекорд за время игры в Англии

Рияд Марез забил за «Манчестер Сити» 19-й гол в нынешнем сезоне во всех турнирах. Полузащитник открыл счет в победном для «горожан» матче Кубка Англии с «Питерборо» (2:0).

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