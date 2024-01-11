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Путин призвал работников прокуратуры усилить борьбу с коррупцией

Путин призвал работников прокуратуры усилить борьбу с коррупцией

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздников и призвал их усилить борьбу по ряду направлений.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Если Путин &quot;призвал усилить работу&quot; прокуратуры России, значит резервы усиления еще есть. Возникает вопрос, а что эти резервы всегда так &quot;лежали - на всякий случай ? И их не расходовали, поскольку &quot;запас резерва&quot; карман не тянет. Если это так, то понятно, почему наша прокуратура начинает работать ТОЛЬКО после &quot;пинка сверху&quot; или появления серьезного общественного резонанса на определенные правонарушения. Все эти призывы и лозунги от нашего Президента, типа усилить или ускорить - это пустое сотрясение воздуха. Работа на глупую публику....
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