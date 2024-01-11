Путин призвал работников прокуратуры усилить борьбу с коррупцией

ЮВ

Юрий Во

Если Путин "призвал усилить работу" прокуратуры России, значит резервы усиления еще есть. Возникает вопрос, а что эти резервы всегда так "лежали - на всякий случай ? И их не расходовали, поскольку "запас резерва" карман не тянет. Если это так, то понятно, почему наша прокуратура начинает работать ТОЛЬКО после "пинка сверху" или появления серьезного общественного резонанса на определенные правонарушения. Все эти призывы и лозунги от нашего Президента, типа усилить или ускорить - это пустое сотрясение воздуха. Работа на глупую публику....