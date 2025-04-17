Итало-эфиопская война (1935-36). В фотографиях военных корреспондентов

Начало: Абиссинские/Эфиопские вооруженные силы. Именно так итальянские и иностранные военные корреспонденты (в том числе работавшие на абиссинской стороне) документировали войну с помощью беспристрастных фильмов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии