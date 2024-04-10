Ван Хунин встретился с председателем Национального собрания Вьетнама

Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин во вторник в Пекине встретился с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)