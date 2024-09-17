Гэри Олдмен признался, что хотел бы сыграть Дамблдора в новом «Гарри Поттере»

Известный актер Гэри Олдмен, прославившийся ролью Сириуса Блэка в популярной кинофраншизе "Гарри Поттер", выразил желание снова появиться в волшебном мире Джоан Роулинг, но уже в образе другого персонажа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии