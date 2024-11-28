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Милонов призвал проверить всех россиян на наркотики (18+)

Милонов призвал проверить всех россиян на наркотики (18+)

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что необходима тотальная проверка населения на наркотики, сообщает «Lenta.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
А оплачивать тотальную проверку он будет из своей зарплаты?
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Нас и так проверяют каждый год на диспансеризации!
Ответить
13 час.
Ли
Людмила ивановна
Начать надо с госдумы, правительства, прокуратуры, судей, полиции и прочих чиновников в регионах.
Ответить
11 час.

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