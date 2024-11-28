Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что необходима тотальная проверка населения на наркотики, сообщает «Lenta.
Милонов призвал проверить всех россиян на наркотики (18+)
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
А оплачивать тотальную проверку он будет из своей зарплаты?
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Нас и так проверяют каждый год на диспансеризации!
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13 час.
Ли
Людмила ивановна
Начать надо с госдумы, правительства, прокуратуры, судей, полиции и прочих чиновников в регионах.
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11 час.
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