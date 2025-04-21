Как будет проходить ремонт дороги в Угранском районе?

Ремонт смоленского участка дороги «Золотое кольцо» рассчитан до конца 2027 года С 2025 по конец 2027 года в Смоленской области будет проводиться ремонт участка автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо».
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