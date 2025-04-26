В Москве мотосезон стартовал парадом в честь 80-летия победы в ВОВ

МОСКВА, 26 апреля, ФедералПресс. В Москве стартовал мотосезон-2025. Колонна мотоклуба «Ночные волки» устроила масштабный парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне и проехала по центру города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии