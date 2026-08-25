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Российско-белорусский самолёт «Освей» сертифицируют в 2029 году

Российско-белорусский самолёт «Освей» сертифицируют в 2029 году

А лётные испытания должны стартовать уже в 2027 году Вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что появление опытного образца российско-белорусского самолёта «Освей» и начало его лётных испытаний ожидаются в 2027 году.

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