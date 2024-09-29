Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

Житель Махачкалы: Нарушения могли быть не на самой взорвавшейся заправке @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20.