Почему нельзя есть после шести часов вечера

Людмила Кода Да и почему именно в 6 часов? Это же не ночь! И как быть с искусственными переходами на зимнее время?

Аленка 666 Мне шаман то же самое сказал. Ещё сказал, чтобы я ела то, что организм хочет. Я вегетарианка, и у меня проблем с желудком нет, хотя иногда и в час ночи ужинаю