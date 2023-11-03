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Велемудр. Мир тесен.

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Почему нельзя есть после шести часов вечера

Почему нельзя есть после шести часов вечера

У каждого из нас есть одна очень замечательная штука — поджелудочная железа. Она вырабатывает множество полезных для нас гормонов, в том числе — желудочный сок, крайне необходимый для пищеварения.

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Комментарии
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Людмила Кода
Да и почему именно в 6 часов? Это же не ночь! И как быть с искусственными переходами на зимнее время?
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1 д.
Аленка 666
Мне шаман то же самое сказал. Ещё сказал, чтобы я ела то, что организм хочет. Я вегетарианка, и у меня проблем с желудком нет, хотя иногда и в час ночи ужинаю
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16 час.
Аленка 666
При Советах учёные много чего полезного изучили, и рабочий день был до 18. Значит, нет ничего вредного, если поесть  позже
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16 час.

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