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Глава ВС Швейцарии допустил участие страны в военных учениях НАТО

Глава ВС Швейцарии допустил участие страны в военных учениях НАТО

Участие Швейцарии в военных учениях Североатлантического альянса не исключено. Такое заявление сделал командующий вооруженными силами страны Томас Зюссли.

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