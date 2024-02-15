Как заточить и устранить люфт кусачек для ногтей

Для каждого вида режущего инструмента, требуется свой, особый вид заточки. Если с заточкой, или хотя бы правкой, лезвия ножа справится каждый, у кого руки растут из более или менее правильного места, то с таким инструментом, как ножницы для стрижки, или кусачки для ногтей, справится далеко не каждый.