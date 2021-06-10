Феликс Дзержинский. Что стало с его потомками

Любители историиПолитикаФеликс Дзержинский. Что стало с его потомкамиОснователь ВЧК, пламенный революционер Феликс Эдмундович Дзержинский — фигура в истории России неоднозначная, но масштабная.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕКЕвгения КопыловаСамая ценная и редкостная разновидность человеческой личности.Безмерный альтруизм.Сколько б ни ликвидировали его памятников,но из истории человеческого бытия выбросить невозможно.В обителище пигмеев такой титан,конечно,не смотрится.ЕКЕвгения КопыловаХорошо,что у человечества есть гении.Наверное,эта мысль способна поддерживать сам инстинкт жизни в людях.Особенно,если фон жизни непригляден.У Феликса вечная память есть,сколько бы ни маяться дурью с его памятниками.Аминь.Комментировать
Свежие комментарии