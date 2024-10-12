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В камчатской школе, где отравились ученики, в продуктах нашли сальмонеллу

В камчатской школе, где отравились ученики, в продуктах нашли сальмонеллу

На Камчатке сотрудники Роспортебнадзора выявили сальмонеллу в пробах продуктов питания из школы в городе Елизово, учащиеся которой попали в больницу с симптомами отравления, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

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