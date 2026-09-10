Депутат Миронов предложил выплатить работающим пенсионерам по 470 тысяч рублей

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» предложил выплатить всем работающим пенсионерам по 470 тысяч рублей — эта сумма, по его подсчетам, складывается за девять лет, что государство не индексировало пенсии.