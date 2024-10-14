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Свыше 60 тысяч рублей выплатит салон красоты архангелогородке за подорванное здоровье

Свыше 60 тысяч рублей выплатит салон красоты архангелогородке за подорванное здоровье

Жительница Архангельска засудила салон красоты за дорогостоящие процедуры, которые привели к проблемам со здоровьемЖительница Архангельска обратилась в один из салонов красоты, где ей гарантировали качественную процедуру с желаемым результатом.

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