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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александер Секулич: «Мы знаем, как играет УНИКС – жестко, агрессивно, на грани фола, но сегодня с этим не справились»

Команда из Краснодара уступила УНИКСу со счетом 68:85. Серия возвращается в Казань при равном счете 2-2.

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