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Регионы России

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Житель поселка Лазо был признан виновным в незаконном хранении пороха

Житель поселка Лазо был признан виновным в незаконном хранении пороха

Житель поселка Лазо Мильковского района был осужден за незаконное хранение взрывчатых веществ. По данным объединенной пресс-службы судов региона, в мае 2021 года местный житель обнаружил у себя дома банку с порохом, которая принадлежала его отцу.

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