Страшный скандал между легендами СССР. Тихонов набросился на Кулагина: «Жирный боров, с судьями поработал?!»

Оба — великие тренеры.В современном хоккее понятие «дерби» по-прежнему живо. Однако вряд ли в России оно уже имеет то значение, которое в него вкладывали еще 50 лет назад.
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