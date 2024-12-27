Министр внутренних дел Ирака сообщил, что боевики ИГИЛ захватили огромное количество оружие оставшегося после сирийской армии и теперь ожидает резкой активизиации группировки в Сирии и Ирака.
ИГИЛ захватило огромное кол-во оружия в Сирии
Комментарии
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Иван Ураганов
С таким вооружением игил точно завоюет сирию.
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22 час.
Александр Бабин
Англосаксы ещё почешут репу из за того что раскачали маятник войны в Сирии
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22 час.
Людмила Петрухина
Они уже это сделали. Война будет с Израилем, Турцией, Ираном, Ираком. Англосаксы и Эрдоган постарались, теперь будут жить на вулкане.
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21 час.
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