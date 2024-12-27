ИГИЛ захватило огромное кол-во оружия в Сирии

Англосаксы ещё почешут репу из за того что раскачали маятник войны в Сирии

Людмила Петрухина

Они уже это сделали. Война будет с Израилем, Турцией, Ираном, Ираком. Англосаксы и Эрдоган постарались, теперь будут жить на вулкане.