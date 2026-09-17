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Безостановочный автопробег от Выборга до Владивостока: установлен новый рекорд на Hongqi HS5

Андрей Леонтьев и Анна Левина преодолели 9970 км от Балтийского до Японского моря за 104 часа 33 минуты на Hongqi HS5, пересекли семь часовых поясов и 23 региона страны.

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