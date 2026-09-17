Безостановочный автопробег от Выборга до Владивостока: установлен новый рекорд на Hongqi HS5

Андрей Леонтьев и Анна Левина преодолели 9970 км от Балтийского до Японского моря за 104 часа 33 минуты на Hongqi HS5, пересекли семь часовых поясов и 23 региона страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МП SsangYong Rexton ...
- АУ Электромобили Hon...
- АУ Что стало с Hongq...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым