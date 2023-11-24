А Вы уже готовили СЫРные гриссини?

Такой рецепт — это настоящая радость и для детей, и для взрослых.Замечательное сырное печенье отлично подойдет не только к чаю, но и к просмотру хорошего фильма! Гриссини получаются хрустящими, супер сырными и очень ароматными!Совершенно простое в приготовлении и из минимума продуктов.