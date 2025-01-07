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Сийярто: Украина снова поставила экономику Европы в сложное положение

Сийярто: Украина снова поставила экономику Европы в сложное положение

Украина в очередной раз поставила европейскую экономику в сложное положение, прекратив транзит российского газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Украины остановить с 1 января транзит газа из России в страны Евросоюза (ЕС).

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