Сийярто: Украина снова поставила экономику Европы в сложное положение

Украина в очередной раз поставила европейскую экономику в сложное положение, прекратив транзит российского газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Украины остановить с 1 января транзит газа из России в страны Евросоюза (ЕС).
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