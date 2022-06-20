В ХМАО компания властей попыталась оспорить запрет на эксплуатацию полигона ТБО, который переполнен уже в два раза

Эксплуатируемый полигон ТБО в Нефтеюганске переполнен в два раза. Это следует из решения Арбитражного суда, который запретил компании администрации города – ООО «Спецкоммунсервис» – с 1 января 2023 года эксплуатировать объект.
Популярные статьи
- В суд передано дело высокопоставленного чиновника правительства ХМАО, который обвиняется в получении взяток в виде топлива
- Суд оставил под арестом экс-замглавы Росприроднадзора Митволя несмотря на то, что он стал сотрудничать со следствием
- Власти ХМАО потратят 1,3 млн рублей на аренду автомобиля для одного из депутатов Госдумы
Свежие комментарии