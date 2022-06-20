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В ХМАО компания властей попыталась оспорить запрет на эксплуатацию полигона ТБО, который переполнен уже в два раза

В ХМАО компания властей попыталась оспорить запрет на эксплуатацию полигона ТБО, который переполнен уже в два раза

Эксплуатируемый полигон ТБО в Нефтеюганске переполнен в два раза. Это следует из решения Арбитражного суда, который запретил компании администрации города – ООО «Спецкоммунсервис» – с 1 января 2023 года эксплуатировать объект.

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